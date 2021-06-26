مستشفى رفيق الحريري: 4 حالات حرجة ولا فيات

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود أربع حالات حرجة لديه، وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 241

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 11

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1200

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 0

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4

– حالات وفاة: 0

وأشار المستشفى الى ان مركز لقاح كوفيد-19 داخله “بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام