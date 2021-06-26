مستشفى رفيق الحريري: 4 حالات حرجة ولا فيات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2021 - 20:58

مستشفى رفيق الحريري: 4 حالات حرجة ولا فيات

منذ 1 ساعة 26 June، 2021
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود أربع حالات حرجة لديه، وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 241
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 11
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1200
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4
– حالات وفاة: 0

وأشار المستشفى الى ان مركز لقاح كوفيد-19 داخله “بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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