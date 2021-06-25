جبهة الاعلام المقاوم تنظم لقاء رفضا لقرصنة أمريكا مواقع الكترونية ودعما لحرية الرأي

أقامت “جبهة الإعلام المقاوم”، اليوم الجمعة، في بيروت، لقاء تضامنيا مع القنوات المؤسسات المستهدفة، وذلك رفضاً للقرصنة الأميركية للمواقع الإلكترونية التابعة لمؤسسات وقتوات من محور المقاومة واستنكاراً لفرض الهيمنة الأميركية ودعماً لحرية الرأي والتعبير ودفاعاً عن قضايا الأمّة”.

وتحدث خلال اللقاء النائب حسين الحاج حسن، رئيس تحرير صحيفة البناء ناصر قنديل، مساعد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله للشؤون الإعلامية عبد الله قصير، عضور المجلس الوطني للإعلام حسن حمادة، مدير الأخبار في قناة المسيرة نجيب الأشموري ومدير عام قناة فلسطين اليوم سيف موعد.

وأكدت الكلمات على أن الحجب الامريكي ضد المواقع الاعلامية للمقاومة يدل على تاثيرها القوي على الراي العام”. ولفت المشاركون الى أن “الخطوة الامريكية بقرصنة مواقع الكترونية تابعة لمحور المقاومة كشفت زيف شعار حرية التعبير”.

وشدد المتحدثون على أن الامريكي قوة تشد الى الخلف وليس كما يدعي انه في طليعة مسيرة التقدم والانسانية”. لافتين الى أن نظام التفرقة والعنصرية لم يعد قادرا على تحمل مصادقية وقوة قنوات اعلام المحور”.

المصدر: يونيوز