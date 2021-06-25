انطلاق مناورات عسكرية روسية في شرق البحر المتوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2021 - 21:16

انطلاق مناورات عسكرية روسية في شرق البحر المتوسط

منذ 13 mins 25 June، 2021
أخبار موقع المنار

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