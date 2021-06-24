متحور “دلتا” يثير قلق ميركل

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن أوروبا تسير “على جليد رقيق” في معركتها ضد فيروس كورونا، حيث يهدد متحور “دلتا” شديد العدوى بالتراجع عن التقدم المحرز في الحد من الإصابات.

وأضافت ميركل أمام البرلمان الألماني، اليوم الخميس، أن الاستجابة الإضافية في مواجهة الوباء ستكون موضوعا رئيسيا للنقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل يوم الخميس.

وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في التكتل، الذي يضم 27 دولة، يواصل الانخفاض، في مواجهة ارتفاع معدلات التطعيم.

وتابعت: “لكن رغم وجود سبب يدعو للتفاؤل، فإن الوباء لم ينته، ولا سيما في البلدان الفقيرة في العالم، لكن في ألمانيا وأوروبا ما زلنا نتحرك على جليد رقيق”.

وقالت ميركل: “نحن بحاجة إلى أن نظل يقظين على وجه الخصوص، وتعد المتحورات الناشئة حديثا، وخاصة الآن متحور “دلتا”، بمثابة جرس إنذار لنا لمواصلة توخي الحذر”.

وتوقع مسؤولو الصحة في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء أن يشكل المتحور الهندي “دلتا” 90 بالمئة من جميع الإصابات في كل أنحاء الكتلة الاوروبية بحلول نهاية أغسطس، مما يدل على الحاجة إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس.

وفي ألمانيا، يشكل متحور “دلتا” الآن حوالي 15 بالمئة من حالات الإصابة الجديدة، وفقا لوكالة مكافحة الأمراض في البلاد.

المصدر: أسوشيتد برس