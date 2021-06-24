الصحة اللبنانية: تسجيل 137 إصابة جديدة بفايروس كورونا و 3 وفيات خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2021 - 18:12

الصحة اللبنانية: تسجيل 137 إصابة جديدة بفايروس كورونا و 3 وفيات خلال 24 ساعة

منذ 20 mins 24 June، 2021
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