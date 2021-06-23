الأسرة في الإسلام، المشروع التكاملي للإنسان

كتاب يتناول بالبحث والتحليل والإستدلال ، قضية التكامل في وظيفة تأسيس الأسرة وتنظيم شؤونها وإدارتها، على ضوء منظومة حقوقية وقيمية إسلامية، تبرز المكانة الحقيقية للأسرة في التشريعات الإسلامية، وتعتبر التربية الأسرية بأبعادها المتعددة أولوية في بناء وتحصين الأسرة الصالحة، ولهذا تعتبر القدوة والأسوة، والتحصين العلمي والمعرفي، والتربية القيمية والأخلاقية، والتدبير المعيشي والإقتصادي ومواجهة الثقافة الغربية، والإستغراق في الكماليات…، من الثوابت التي لا غنى عنها في بناء الأسرة وتربيتها وتحصينها.

تأليف الشيخ حسن أحمد الهادي

إصدار: 11-04-2020

المصدر: مركز الابحاث والدراسات التربوية