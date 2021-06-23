اللجان المشتركة تتابع غداً مناقشة البطاقة التمويلية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2021 - 17:08

اللجان المشتركة تتابع غداً مناقشة البطاقة التمويلية

منذ 2 ساعة 23 June، 2021
اللجان المشتركة
لبنان

ارجأت اللجان النيابية النقاشَ في البطاقةِ التمويلة بعدَ ثلاثِ ساعاتٍ من النقاش المستفيض داخلَ اللجنةِ التي توقفت عندَ مصادرِ التمويلِ والالياتِ التنفذيةِ والجهاتِ المستفيدة. واثيرَ خلالَ الجلسةِ اسئلةٌ كثيرةٌ حولَ طبيعةِ هذه المصادرِ ومدى اهميتِها في ظلِّ رفعِ الدعمِ بشكلٍ كلي او تدريجي.

الفرزلي
اثر الجلسة، قال الفرزلي: “استكمل اجتماع اللجان المشتركة النقاش بقانون الشراء العام، هذا القانون المهم الذي نعود لنشكر السادة النواب واللجنة التي اهتمت بصياغته على مدى اشهر طويلة، تمت مناقشته والموافقة والتصديق عليه، وهو جاهز لكي يكون على جدول اعمال الجلسة العامة ان شاء الله”.

اضاف: “اما قانون البطاقة التمويلية فقد بدأ النقاش به. وأدلى السادة النواب بملاحظاتهم. وأرجئت الجلسة الى يوم غد في تمام الساعة العاشرة والنصف لاستكمال النقاش عن البطاقة التمويلية وتمويلها.” كان النقاش حول موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات وحول القانون الذي سيرعى هذا الموضوع. هذا هو موضوع النقاش الدائر، وسيكون هناك نقاش غدا بعد الظهر او الاسبوع المقبل”.

 

المصدر: المنار + الوطنية

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