القوى الناصرية في الشمال استقبلت المهنئين بانتخاب السيد رئيسي

استقبلت القوى الناصرية في الشمال المهنئين ، بانتخاب رئيس الجمهورية الإسلامية في ايران الرئيس ابراهيم رئيسي حيث أمً مركز طرابلس وفود من القوى والفصائل الفلسطينية ، والأحزاب والشخصيات الوطنية اللبنانية ، وفعاليات سياسية ونقابية واجتماعية .

رئيس التنظيم الناصري درويش مراد أثنى على الدور الذي تقوم به إيران في دعم الشعب الفلسطيني الذي ما زال يحقق الانتصار تلو الاخر على العدو الاسرائيلي وذلك يعود بالفصل إلى ايران التي وقفت مع القضية الفلسطينية والمقاومة التي هزمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر

من جهته عبد الله خالد امين سر الاحزاب الوطنية بارك للجمهورية الاسلامية شعبا وقيادة بانتخاب السيد رئيسي ورأى أننا أمام مرحلة جديدة ستكون فيها الكلمة الفصل لقوى الممانعة التي دعمتها إيران بكل الامكانات.

المصدر: موقع المنار