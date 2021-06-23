واشنطن تقرصن عدداً من المواقع الاعلامية الاخبارية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2021 - 12:42

واشنطن تقرصن عدداً من المواقع الاعلامية الاخبارية

منذ 57 mins 23 June، 2021
أخبار دولية - الولايات المتحدة

حجبت الإدارة الأميركية المواقع الإلكترونية لعدد من القنوات التلفزيونية السياسية والدينية أبرزها قناة العالم والمسيرة اليمنية وفلسطين اليوم والصراط ، ويحتوي البيان الذي ظهر على واجهة المواقع بعد حجبها عبارة تقول، تم الإستيلاء على نطاق الموقع الإلكتروني من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناء على مذكرة حجز.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية تعليقا على حجب مواقع اخبارية إيرانية ويمنية ولبنانية وعراقية وفلسطينية وبحرينية إن ما يسمى بوزارة العدل الأميركية ستقدم معلومات حول هذا الأمر قريبا.
وأصدرت قناة المسيرة بياناً نددت من خلاله بحجب موقعها وتؤكد أنها ماضية في أداء رسالتها السامية والتصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية بكل الوسائل المتاحة.

المصدر: قناة المنار

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