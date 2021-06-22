نيكاراغوا.. اعتقال خامس مرشح معارض للرئاسة خلال شهر

أفادت وسائل الإعلام بأن الشرطة في نيكاراغوا اعتقلت خامس مرشح معارض للانتخابات الرئاسية خلال الشهر الأخير، وأن إجمالي عدد الساسة المعارضين الموقوفين بلغ 15 شخصا.

وأكدت الشرطة أنها اعتقلت المرشح ميغيل مورا باربارينا عن حزب “إعادة البناء الديمقراطي” يوم الأحد بتهمة ارتكاب أعمال تهدد السيادة الوطنية.

واعتقلت السلطات منذ أوائل يونيو الجاري الصحفية كريستيانا تشامورو والدبلوماسي السابق أرتورو كروز والباحث السياسي فيليكس مارادياغا والخبير الاقتصادي خوان سيباستيان تشامورو الذين كانوا يعتزمون المشاركة في الانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا، التي من المقرر أن تجري في نوفمبر المقبل.

كما اعتقلت 15 سياسيا معارضا بارزا بتهمة “تهديد الأمن الوطني”.

ومن المتوقع أن يشارك في انتخابات الرئاسة الرئيس الحالي للبلاد دانييل أورتيغا (75 عاما)، الذي يشغل منصب الرئاسة منذ عام 2007 وقبل ذلك خلال الفترة بين 1985 و1990.

المصدر: روسيا اليوم