“الجهاد”: العدو الاسرائيلي يتخبط في قضية الأسير خضر عدنان

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ماهر الأخرس الاثنين أن العدو الإسرائيلي يتخبط في قضية الاسير الشيخ خضر عدنان لعلمه بصلابته عندما يخوض معاركه.

وأوضح الأخرس أن الفعاليات التضامنية مستمرة ولكن هناك ضعف في المشاركة في هذه الفعاليات”، وقال “نحن نواصل حشد الهمم لمواصلة دعم الأسرى وعلى رأسهم الشيخ خضر عدنان”، مشددا على أن “قضية كافة الأسرى المضربين رفضاً للاعتقال الإداري هي قضية واحدة وعامة وإن كانت الإضرابات فردية”.

ولفت الأخرس إلى أن “ما يتعرض له الأسرى داخل السجون يرتقي للجرائم ضد الإنسانية، سيما ما يحدث للمضربين في محاولة لإنهاء إضرابهم”.

ويواصل الأسير القيادي عدنان، اليوم، إضرابه عن الطعام لليوم 23 على التوالي، بعد يوم من تثبيت أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه من قبل محكمة في كيان العدو الاسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم