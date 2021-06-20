قاسم هاشم: الازمات الحياتية لا تحل بالبيانات بل بتشكيل حكومة إنقاذ قادرة وفاعلة

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “الاجواء المحيطة بموضوع الحكومة ما زالت على حالها رغم بعض التوتر الذي ساد الاسبوع الماضي”، وتابع “استمر تدهور الاوضاع الحياتية للناس لان الازمات الحياتية لا تحل بالبيانات ولا بالاستعصاء بل بتشكيل حكومة انقاذ قادرة وفاعلة تأخذ قرارات علاجية لكل جوانب الازمة وتضع خطة انقاذ متكاملة”.

وقال هاشم الاحد “للوصول سريعا الى حكومة لا بد من التجاوب مع مبادرة الرئيس نبيه بري”، واضاف “مهما حاول البعض التذاكي والتلاعب بإثارة هواجس وهمية، فالحقيقة ان هذه المبادرة هي السبيل الوحيد المتوافر والتي لاقت قبولا وتأييدا داخليا وعربيا ودوليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام