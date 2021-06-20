الطقس في لبنان غدا الاثنين قليل الغيوم مع رياح من دون تعديل بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس في لبنان غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الجبال، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان

الأحد: قليل الغيوم مع رياح ناشطة احيانا خاصة في المناطق الشمالية دون تعديل بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

الاثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الحبال والساحل بينما تنخفض بشكل محدود في الداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، ومتوسط مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70 بالمئة.

– حال البحر: متوسط الموج.

– حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام