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June 19 2021 - 18:10

اليمن: المشاط يبعث برقية تهنئة للرئيس الإيراني المُنتخب رئيسي

منذ 27 mins 19 June، 2021
المشاط
اليمن - عربي وإقليمي

بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني مهدي المشاط برقية تهنئة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأكَّد المشاط أنَّ نجاح العملية الانتخابية في الجمهورية الإسلامية في إيران يعتبر انتصارًا لمبادئ الثورة الإسلامية وترسيخًا لخيار مواجهة المشروع الصهيوأمريكي.

ودعا لإزالة ورفع العقوبات الجائرة عن الشعب الإيراني المُسلم الذي أعلن في الانتخابات عن خياره بكل وضوح.

وأعرب المشاط عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين الجمهورية اليمنية والجمهورية الإسلامية في إيران خلال المرحلة المقبلة في المجالات كافة.

المصدر: المسيرة

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