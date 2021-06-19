“على عكس العالم”.. تفشي فيروس كورونا يتسارع في أفريقيا

تسارع تفشي فيروس كورونا، فيأإفريقيا، للأسبوع الخامس على التوالي، بينما يسجل تراجعاً في باقي أنحاء العالم منذ بداية أيار/مايو الماضي.

مع تسجيل 372,800 إصابة يومياً في العالم هذا الأسبوع، سجّل المؤشر تراجعاً جديداً (-5% مقارنة بالأسبوع الماضي)، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة “فرانس برس” حتى الخميس. ولا يكفّ عن التراجع منذ أن بلغ عدداً قياسياً أواخر نيسان/أبريل (816,800 إصابة جديدة في اليوم).

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن مسار “كوفيد-19” في أفريقيا “مقلق جداً”، مع انتشار نسخ متحوّرة معدية أكثر ومعدّل تلقيح منخفض بشكل خطير، وفق ما صرّح مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين.

وأضاف راين أنه بالنظر إلى الوضع الإجمالي في أفريقيا، “لا تبدو القارة السمراء في حال سيئة للغاية، إذ إن عدد الإصابات فيها لم يمثل سوى أكثر من 5% بقليل من عدد الإصابات الجديدة المسجّلة على مستوى العالم الأسبوع الماضي، وكذلك فإن عدد الوفيات فيها لا يشكل سوى 2.2% من الوفيات على الصعيد العالمي”.

وأشار إلى أن القارة أكثر عرضةً للخطر لأنها تلقت عدداً قليلاً جداً من اللقاحات المضادة لكورونا، فيما حصلت أوروبا والولايات المتحدة على أعداد لقاحات تمكنهما من العودة إلى الحياة الطبيعية مع انخفاض مذهل لأعداد الإصابات والوفيات.

ورأى مدير المنظمة أن الحقيقة القاسية أنه في منطقة تشهد تفشي نسخ متحوّرة معدية أكثر ولديها على الأرجح تأثير أكبر، تركنا أعداداً كبيرة من السكان والشعوب الضعيفة في أفريقيا محرومة من حماية اللقاحات، علماً بأن أنظمة الصحة هشّة أصلاً”، وقال “إنها نتيجة توزيع ظالم للقاحات”.

وأشار إلى أنه “من المبكر جداً التفكير في أن الموجة المقبلة في أفريقيا ستكون مجرّد مطر قصير وليس عاصفة” مشدداً “أعتقد أن علينا أخذ ما يحصل في أفريقيا بجدية كبيرة جداً”.

وخلافاً لسائر مناطق العالم، تشهد القارة الأفريقية تسارعاً للوباء منذ منتصف أيار/مايو. ومنذ أسبوع، سجّلت أعلى تسارع للوباء (+39%).

وتضمّ أفريقيا 3 من أصل 5 دول سجّلت أعلى معدلات تسارع للوباء هذا الأسبوع: ناميبيا (+99%، 1200 إصابة جديدة في اليوم) وهي الأولى بين الدول التي سجّلت أكثر من ألف إصابة في اليوم هذا الأسبوع، تليها زامبيا (+92%، 2300) ومنغوليا (+68%، 2200) وجنوب إفريقيا (+53%،9100) وبنغلادش (+44%، 3000).

المصدر: الميادين