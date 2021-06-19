الداخلية الإيرانية: إغلاق مراكز الإقتراع في كافة المحافظات بعد تمديد ساعات الإقتراع وسط مشاركة شعبية واسعة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2021 - 01:12

الداخلية الإيرانية: إغلاق مراكز الإقتراع في كافة المحافظات بعد تمديد ساعات الإقتراع وسط مشاركة شعبية واسعة

منذ 29 mins 19 June، 2021
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