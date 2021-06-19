الداخلية الإيرانية: إغلاق مراكز الإقتراع في كافة المحافظات بعد تمديد ساعات الإقتراع وسط مشاركة شعبية واسعة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 19 2021 - 01:12
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الناخبون الإيرانيون يتوافدون إلى مراكز الاقتراع للمشاركة في الدورة الـ13 للانتخابات الرئاسية
مجلس صيانة الدستور الإيراني: تمديد عملية الاقتراع حتى الساعة 2:00 فجر السبت بالتوقيت المحلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية
الإمام الخامنئي بعد إدلائه بصوته: حضور أبناء الشعب عند صناديق الاقتراع هو أمر مهم لأمنهم وبناء مستقبلهم ولصالح البلاد
الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني اليوم في الساحة وهو من يتحكم بها عبر حضوره عند صناديق الاقتراع
الشيخ حسن روحاني بعد الإدلاء بصوته: أدعو الشعب للمشاركة بكثافة في الانتخابات ذات الأهمية الداخلية والإقليمية والدولية
وزير الأمن الإيراني: لم يتم رصد أي قلق أمني حتى الآن وهناك جهود متواصلة لإنهاء الاستحقاق الانتخابي بشكل آمن
قوات الاحتلال تعتدي بالرصاص وقنابل الغاز على مظاهرة في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة نصرة للرسول "ص"
مصدر طبي فلسطيني: التعامل مع 36 إصابة بالرصاص المطاطي والهراوات خلال المواجهات التي اندلعت مع الإحتلال في المسجد الأقصى
مصدر طبي فلسطيني: 47 إصابة بينها 5 بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع الإحتلال في بلدة بيتا بالضفة الغربية المحتلة
وزارة الصحة العامة: 168 إصابة و4 وفيات بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
الشيخ علي الخطيب للبنانيين: ليكن تظاهركم من أجل تأليف حكومة تنهي الانقسام وتعمل على قانون انتخابي خال من القيد الطائفي
الشيخ أحمد قبلان: توجهوا اليوم قبل الغد إلى حكومة تلغي المزرعة وتنقذ الوطن قبل فوات الأوان وإلا على لبنان السلام
اللواء عباس ابراهيم لروسيا اليوم: مصير لبنان على المحك لذلك هناك حاجة ماسة لتضافر الجهود لإيجاد حل
اللواء ابراهيم: روسيا على مسافة واحدة من جميع الأطراف اللبنانية وهي قادرة على لعب دور في تقريب وجهات النظر وحل الأزمات
اللواء ابراهيم: دول غربية تحاول التواصل مع سوريا بالملف الأمني لكن دمشق تريد تواصلاً على المستويات السياسية والدبلوماسية
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصادق على تولي أنطونيو غوتيريش الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية
غوتيريش يواصل عدم إدراج القوات الإسرائيلية على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال
غوتيريش يدرج أنصار الله على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال دون إدراج تحالف العدوان على اليمن
عضو المجلس السياسي الأعلى باليمن: قرار غوتيريش تصنيف أنصار الله ضمن قائمة انتهاكات الأطفال لا يستند الى حقائق ميدانية
محمد علي الحوثي: القرار الأمني يؤكد صفقة ابتزاز لإعادة غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة كما تم ابتزاز بان كي مون سابقا
رئيس الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض: لن نقبل بأنصاف الحلول في مسألة وحدة العراق ولن نسمح بتقسيم البلد
فالح الفياض: هيبة الدولة العراقية من الأمور التي نرعاها بشكل كبير والحشد هو الذي يدافع عن هيبة الدولة والحكومة
منظمة الصحة العالمية: مسار كوفيد في إفريقيا مقلق جداً وعشرات الدول غير قادرة على مواصلة التلقيح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمم المتحدة: عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم تضاعف في السنوات العشر الأخيرة إلى رقم قياسي هو 82.4 مليوناً
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بوتين: امريكا صنفت روسيا دولة عدوة لها ولدينا اختلافات مع واشنطن بقضايا عدة وبدأنا مفاوضات بشأن الأمن السيبراني
العفو الدولية تدين إعدام السلطات السعودية شابا شارك في تظاهرة في القطيف وتقول إن محاكمته شابتها عيوب جسيمة
الخارجية الصينية ردا على بيان القمة الأميركية الأوروبية: نرفض فرض أي دولة مطالبها على الدول الأخرى
الخارجية الإثيوبية: نرفض تدخل الجامعة العربية وأي تدخل آخر بملف سد النهضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمم المتحدة تحذر من أن المجاعة في منطقة تيغراي الإثيوبية يمكن أن تمتد إلى إقليمي عفر وأمهرة أيضا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الداخلية الإيرانية: إغلاق مراكز الإقتراع في كافة المحافظات بعد تمديد ساعات الإقتراع وسط مشاركة شعبية واسعة
منذ 29 mins
19 June، 2021
عاجل
الداخلية الإيرانية
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