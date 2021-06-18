محطة الهرمل في مصلحة الابحاث اطلقت المرحلة الاولى من توزيع الشتول – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2021 - 18:46

محطة الهرمل في مصلحة الابحاث اطلقت المرحلة الاولى من توزيع الشتول

منذ 1 ساعة 18 June، 2021
Agriculture Hermel
اقتصاد - صفحات منوعة

أطلقت محطة الهرمل في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية المرحلة الاولى من توزيع الشتول  المتنوعة المقدمة من الإدارة العامة للمصلحة لصغار المزارعين.
وعقد لقاء إرشادي سبق التوزيع حضره وفد مؤسسة جهاد البناء الإنمائية ومهندسون زراعيون ومزارعون وممثلون عن الأحزاب والجمعيات الزراعية.
وألقى مدير المحطة المهندس الزراعي لؤي قانصوه كلمة عرف فيها بدور المحطة في خدمة المزارعين ، كما شرحت المهندسة الزراعية إسراء مرتضى كيفية التعاطي مع الشتول ومكافحة أمراضها ، بعدها تم توزيع عدد من أصناف المزروعات.

المصدر: موقع قناة المنار

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