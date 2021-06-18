وقفة احتجاجية في بريطانيا اعتراضا على زيارة ولي عهد البحرين

نفذ عدد من البحرينين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء البريطاني اعتراضا على زيارة ولي عهد البحرين سلمان آل خليفة لنظيره بوريس جونسون.

وقد عملت الشرطة البريطانية على تطويق المحتجين للسماح للموكب بالدخول. وقد ردد النشطاء هتافات سمعت بشكل واضح أثناء مصافحة سلمان لجونسون أمام الكاميرات.

واستنكر المحتجون استضافة سلمان، ورفعوا اصواتهم بنداءات تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين في ظل سوء الأوضاع الصحية داخل السجون، معبرين عن أسفهم من أن تتقدم المصالح الإقتصادية على حقوق الإنسان.

المصدر: قناة المنار