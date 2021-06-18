قائد الجيش الايراني: المشاركة الجماهيرية بالانتخابات تمنحنا الاقتدار في تنفيذ المهام

أدلى قائد الجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي بصوته بالدورة الثالثة عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية والدورة السادسة لمجالس البلدية في ايران. وبيّن اللواء موسوي عقب التصويت في أحد مراكز الاقتراع في طهران الجمعة، أن المشاركة الشعبية الواسعة بالانتخابات تمنح القوات المسلحة الدعم وتعزز من ارادتها في تنفيذ المهام في الحدود الجوية والبرية وألآف الكيلومترات في البحار.

وأشار إلى أن “قادة الجيش والقوات المسلحة أقدموا على المشاركة بالانتخابات كواجب شرعي”، معربا عن أمله “بزحف الشعب الايراني نحو الصناديق لخلق ملحمة جديدة وانتخاب الأجدر من بين المرشحين”.

المصدر: فارس