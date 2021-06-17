الشيخ خضر عدنان مستمر في إضرابه عن الطعام حتّى حرّيته وما يزال محتجزًا في ظروف صعبة وقاسية في زنازين معتقل الجلمة (قناة الأقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2021 - 13:44

الشيخ خضر عدنان مستمر في إضرابه عن الطعام حتّى حرّيته وما يزال محتجزًا في ظروف صعبة وقاسية في زنازين معتقل الجلمة (قناة الأقصى الفضائية)

منذ 12 mins 17 June، 2021
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