إقلاع أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الصينية بنجاح (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 17 2021 - 10:44
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استشهاد الشاب الفلسطيني أحمد بني شمسة متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مواجهات على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس
قوات العدو تعتقل إمام وخطيب المسجد الكبير في مدينة اللد المحتلة الشيخ يوسف الباز
مواجهات ليلية مع قوات العدو في بلدة سلوان في القدس المحتلة تخللتها اعتداءات صهيونية على منازل المقدسيين
رئاسة مجلس النواب: رئيس الجمهورية ليس له حق دستوري بوزير واحد فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة
الرئاسة الثانية للرئيس عون: ليس من حقكم القول لا نريد الحريري رئيس حكومة والمطلوب حلاً وليس ترحالاً والمبادرة مستمرة
رئاسة الجمهورية: البيان الصادر عن الرئيس بري اتبع أسلوباً غير مألوف شكلاً ومضموناً وردّة فعله غير متوقّعة
رئاسة الجمهورية: الحديث عن عدم حقّ الرئيس عون بالحصول على وزير واحد يؤكد أن هدف الحملات عليه تعطيل دوره وإقصاؤه
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رئاسة الجمهورية: كلام الرئيس عون عن عدم أحقية الرئيس سليمان بأي وزارة كان لأنّه لم يكن لديه عند انتخابه أي تمثيل نيابي
وزارة الصحة اللبنانية: 4 وفيات و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
بيان أميركي روسي: سنطلق حواراً ثنائياً شاملاً بشأن الاستقرار الاستراتيجي ونعمل على الحد من النزاعات والحرب النووية
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وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي يحذّر بريطانيا من التخلي عن بروتوكل ما بعد بريكست بشأن التجارة مع أيرلندا الشمالية
جماعة بوكو حرام في نيجيريا تؤكّد مقتل زعيمها "أبو بكر الشكوي"
الصين تطلق صاروخاً على متنه 3 رواد فضاء في أول مهمة مأهولة إلى المحطة الفضائية التي تبنيها
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
إعلام العدو عن مصادر إماراتية: إلغاء "اسرائيل" الاتفاقية سيعرض اتفاقيات أبراهام للخطر
إعلام العدو عن الحكومة السودانية: هناك خيبة أمل من نتائج اتفاقية التطبيع مع "اسرائيل" التي لم تف بوعودها بمساعدة الخرطوم
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: لا يمكن لسوريا أن تتخلى عن هويتها وانتمائها فهذا هو تاريخ نضالها وكفاحها
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: إيران اكتفت ذاتيا بإنتاج البنزين وباتت مصدرة لهذا المنتج الاستراتيجي
جنيف: انعقاد لقاء القمة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين على جولتين
بيان أمريكي-روسي: سنطلق حواراً ثنائياً شاملاً بشأن الاستقرار الاستراتيجي ونعمل على الحد من النزاعات والحرب النووية
بايدن: اتفقت مع بوتين على إطلاق حور استراتيجي لتحقيق الاستقرار في العالم والعمل من أجل مصلحة شعبينا
بوتين: اللقاء مفيد لتحديد خلافاتنا وثمة أسئلة عديدة في العلاقات الروسية-الأمريكية ومن الصعب القول إن العلاقات ستتحسن
بوتين: امريكا صنفت روسيا دولة عدوة لها ولدينا اختلافات مع واشنطن بقضايا عدة وبدأنا مفاوضات بشأن الأمن السيبراني
العفو الدولية تدين إعدام السلطات السعودية شابا شارك في تظاهرة في القطيف وتقول إن محاكمته شابتها عيوب جسيمة
الخارجية الصينية ردا على بيان القمة الأميركية الأوروبية: نرفض فرض أي دولة مطالبها على الدول الأخرى
الخارجية الإثيوبية: نرفض تدخل الجامعة العربية وأي تدخل آخر بملف سد النهضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأمم المتحدة تحذر من أن المجاعة في منطقة تيغراي الإثيوبية يمكن أن تمتد إلى إقليمي عفر وأمهرة أيضا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
إقلاع أول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الصينية بنجاح (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
17 June، 2021
المحطة الفضائية الصينية
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