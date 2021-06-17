أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 17-06-2021

البناء

• قالت مصادر دبلوماسيّة إن القمة الروسيّة الأميركيّة سجلت تراجعاً أميركياً عن مزاعم التفوّق والتهديد لصالح لغة التعاون والتنسيق وأن الرئيس الروسي حرص على الحفاظ على الندّية والحذر والتريث في تقييم القمة، بينما حاول الرئيس الأميركي التحدّث عن إنجازات لضمان التزامه بالتعّهدات.

• اتخذت الأجهزة الأمنية تدابير استنفار عالية في ظل الارتفاع المتزايد للتشنج في العلاقات الرئاسيّة ومخاطر انعكاسه على الشارع في ظل تداخل السياسي بالاقتصادي والاجتماعي ووجود مخاطر اختراقات للشارع. وتخشى القيادات الأمنيّة من مخاطر خروج الأمور عن السيطرة في مناطق حساسة.

اللواء

• ترفض دولة شرقية كبرى، التنسيق في ما خص دعم مبادرة معروفة، لانتشال الوضع من الانهيار.

• بدأ «الفار» يلعب بعبّ مرجع كبير، على خلفية تبدّل في موقف مسؤول غير مدني، يحظى باهتمام دولي.

• ما يزال حزب بارز، يلعب في «النقطة الرمادية»، لحسابات ما تزال قيد الدرس لديه!

الجمهورية

• تسعى جهات حزبية الى استعادة بعض الأملأك المصادرة منذ سنوات عدة من دون جدوى وخصوصاّ أن بعضها مجمد أمام المحاكم.

• قال رئيس تيار سياسي بارز: كل ما يجري حاليا من تشنجات وتجاوز للدستور يعزز المخاوفعلى الطائف ويمهد الى المؤتمر التأسيسي.

• يتفادى حزب فاعل إثارة حساسية القاعدة الشعبية لمسؤول بارز تفادياً لأي خلافات طائفية.

المصدر: صحف