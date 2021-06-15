معهد ووهان ينفي صحة التقارير التي ترجح احتمال تسرب فيروس كورونا من المختبر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2021 - 11:42

معهد ووهان ينفي صحة التقارير التي ترجح احتمال تسرب فيروس كورونا من المختبر

منذ 19 mins 15 June، 2021
معهد ووهان ينفي صحة التقارير التي ترجح احتمال تسرب فيروس كورونا من المختبر
أخبار دولية - الصين

نفت أحد أبرز علماء الفيروسات في معهد ووهان الصيني، لعلم الفيروسات، شي تشنغ لي، صحة التقارير التي تحدثت عن تسرب فيروس كورونا من مختبر المعهد. وقالت شي تشنغ لي المختصة في علم الفيروسات بمعهد ووهان، في حديث صحفي مع صحيفة “نيويورك تايمز”،  إنه لا يوجد دليل على ذلك. وأضافت “كيف يمكنني تقديم دليل على شيء ما، عندما لا يوجد دليل، لا أعرف كيف توصل العالم إلى هذا، يلقون باستمرار بالذنب على العلماء الأبرياء”.

وقد ظهر فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان الصينية العام الماضي، قبل أن تنتقل العدوى ويتفشى في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: روسيا اليوم

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