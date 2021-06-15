ما هو تحليل CBC؟ معلومات ونصائح مهمة قبل الذهاب للمختبر

تعرف علي أهمية تحليل CBC حيث أنه في زمن الأوبئة يكثر الحديث عن الفحوصات الطبية، وأهميتها للاطمئنان والوقاية، وضمن أهم الفحوصات تحليل تعداد الدم “Complete Blood Count” المشهور باسم “CBC”.

ربما يكون تحليل الدم أو ما يسمي تحليل CBC واحدا من الفحوصات المهمة التي يطلبها الأطباء حاليا، لكن الأكيد أيضا أنها من أهم الفحوصات التي يطلبها الأطباء بشكل عام، وليس في زمن الأوبئة فقط.

فإذا ذهبت يوما إلى طبيب، أيا كان تخصصه، لابد أنه طلب منك إجراء هذا الفحص، وبعيدا عن الشكوى والأعراض، ومهما كان عمر المريض، ومهما كان تخصص الطبيب، جميعهم يطلبون هذا النوع من التحاليل إلى جانب تحاليل أخرى.

وهذا ما يطرح أسئلة كثيرة عن هذا التحليل، وفي هذا التقرير نسعي لمعرفة معلومات شاملة وتفصيلية قدر الامكان حول ما هو تحليل CBC وما هي أهميته وكيفية إجرائه؟

ماذا يعني تحليل CBC؟

يعرف الأطباء تحليل CBC بأنه تحليل صورة دم كاملة وهو تعريف جامع لأهمية هذا التحليل، وهو اختصار Complete Blood Count” أو ما يعرف علميا بتـعداد الدم الكامل، ويقيس هذا التحليل بشكل أساسي، قياس التغيرات في خلايا الدم “Blood cells”. والتي تنقسم إلى خلايا الدم الحمراء “RBC”، والبيضاء “WBC”، والصفائح الدموية “Platelets”. ولكل منها وظيفة داخل جسم الإنسان وبالتالي أي اختلال بها، يشير إلى مشكلة ما؛ فخلايا الدم الحمراء مثلا هي المسؤولة عن نقل الأكسجين لأعضاء الجسم، بينما تكون خلايا الدم البيضاء جزءًا أساسيا من أجزاء الجهاز المناعي، في حين تكون الصفائح الدموية مسؤولة بشكل مباشر عن تجلط الدم.، بحسب “موقع healthline” الطبي المتخصص.

وعليه يصبح هذا التحليل مهما لمعرفة ما يحدث داخل جسم الإنسان، خاصة أن نتائجة سريعة وسهلة، وبالتالي يمكن التنبؤ بأي مشاكل صحية يعاني منها المريض.

ما هي الأمراض التي يكشفها تحليل CBC؟

مع اختلاف الأطباء وتخصصاتهم يأتي طلب إجراء فحص صورة الدم الكاملة، بداية من الأمراض البسيطة كألم في البطن أو صداع وصولا للأمراض الخطيرة كالسرطان وأمراض القلب.

ويكون هذا التحليل واحدا من الفحوصات الضرورية التي يطلبها الأطباء عند الشكوى من أي أعراض، لذلك يعرف بأنه إجراء روتيني.

ويمكن لتحليل CBC الكشف عن حالات فقر الدم، وهي الحالة التي تظهر في انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، وتشير كذلك إلى أمراض الجهاز المناعي، وسرطانات الدم، وكذلك يكشف وجود عدوى أو رد فعل على دواء معين.

لماذا يرغب الطبيب في إجراء تحليل ‏CBC؟

يوجد أسباب عديدة يرغب بسببها الطبيب في إجراء المريض ‏اختبار أو تحليل ‏CBC، وجاءت أبرز تلك الأسباب على النحو التالي، وذلك حسب “موقع زوك دوك” الطبي.

1.‏ فقر الدم

يمكن أن يكون نقص الطاقة لديك أحد أبرز الأسباب الرئيسية، ‏الناجم عن فقر الدم بسبب نقص خلايا الدم الحمراء، أحد أبرز ‏الأسباب التي تدفع أي طبيب لطلب إجراء اختبار أو تحليل ‏CBC‏، ومن المعروف أن خلايا الدم الحمراء مسؤولة عن نقل الأكسجين ‏في الدم إلى جميع أعضاء الجسم، ونظرًا لأن الأكسجين مطلوب ‏لإنتاج الطاقة في جسمك، فمن المهم أن تتوفر خلايا دم حمراء ‏كافية لحمل ما يكفي من الأكسجين لإنتاج كمية كافية من الطاقة.‏

ويمكن أن يحدث فقر الدم، بسبب العديد من الأشياء، بما في ذلك ‏زيادة تدهور الخلايا، أو الفقد الخفي لخلايا الدم الحمراء، أو ‏انخفاض الإنتاج، أو فقر الدم الناجم عن الأمراض المزمنة.

في بعض الأحيان تكون الأسباب قابلة للعكس، على سبيل المثال، ‏يمكن أن يرتبط فقر الدم أحيانا بنقص تناول فيتامينات وأطعمة ‏معينة.‏ لذلك، يمكن أن يكون اختبار ‏CBC، نقطة مضيئة لأي طبيب، ‏لمعرفة سبب نقص الطاقة والشعور بالوهن والضعف لديك، لأنه ‏يوضح إذا ما كنت مصابا بفقر الدم أم لا.‏

وإذا كشفت تحاليل ‏CBC‏، أنك مصابا بفقر الدم، يمكن هذا أن ‏يساعد الطبيب على إجراء المزيد من الاختبارات لمعرفة سبب فقر ‏الدم أو الأنيميا، لمنحك العلاج المناسب لحالتك الصحية.‏

2. السكر

تغير معدلات الدم وعدد خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية، قد ‏يكون إشارة إلى احتمالية الإصابة بـ مرض السكر، وهو ما يجعل الطبيب ‏يطلب إجراء اختبار ‏CBC‏.‏

3. السرطان

في حالة وجود اختلالات كبرى في اختبارات ‏CBC‏ قد تكون إشارة إلى ‏احتمالية الإصابة بالسرطان، وهو ما يجعل الطبيب يجري ‏اختبارات وتحاليل أخرى لمعرفة سبب تلك الاختلالات في الدم ‏لديك.‏

4. أمراض القلب

يرصد خلالها الأطباء معدلات التخثر في الدم، والتي تؤدي ‏لتقليل عدد الصفائح الدموية، وتكون مؤشرا إلى احتمالية الإصابة ‏بالأزمات القلبية أو الجلطات الدموية، كما يرصد أيضا معدل خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء، التي ‏قد تكون مؤشرا للإصابة باضطرابات دموية مختلفة، والتي تكون ‏مؤشرا للإصابة بالأمراض القلبية المتنوعة.‏

5. سرعة الإصابة بالعدوى

يرصد الأطباء من خلال هذا التحليل عدد خلايا الدم البيضاء، التي ‏يمكن من خلالها أن يكون الجسم مؤهلا بصورة كبيرة للإصابة ‏بصورة أسرع بمختلف أنواع العدوى والأمراض.‏

6. لوحة للتمثيل الغذائي

يقدم تحليل ‏CBC‏ لوحة كاملة للتمثيل الغذائي، ويظهر للطبيب ‏مدى استفادتك من الطعام الذي تتناوله، والتي تساعد في أداء ‏وظائف الكلى والكبد بصورة مثالية، وكذلك معدل الإلكتروليتات، ‏بما في ذلك حموضة الدم وكمية الماء في الجسم ومستويات ‏المعادن الأساسية، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم ‏والبوتاسيوم والصوديوم والكلوريد.‏

‏7. إشارة لأمراض أخرى

يمكن أن يقدم تحليل ‏CBC‏ للطبيب إشارة قوية لأي اضطرابات في ‏الدم للمريض، والتي قد تكون مؤشرا للإصابة بأمراض أخرى.‏

8. تشخص طبيعة العدوى

من خلال تحليل ‏CBC‏ يتم تشخيص مختلف أنواع الاختلالات ‏الأخرى في وظائف الجسم، وكشف إصابة الشخص بالعدوى من ‏عدمها.‏

‏9. تقييم عام

يقدم التحليل ‏تقييم عام وشامل للحالة الصحية ‏للجسم، والذي يساعد الطبيب في تحديد طبيعة المرض الذي ‏يمكن أن يصيب الشخص، وكشف مختلف أنواع الأمراض الدموية ‏الأخرى.‏

لماذا دائما يطلب الأطباء تحليل CBC؟

يسمى هذا التحليل بـ”صورة الدم الكاملة”، وهو يفعل ما تفعل الصورة بالضبط، إذ تساعد نتائجه الطبيب على التعرف على أصل المشكلة التي يعاني منها المريض، وبالتالي سرعة تشخيص مرضه.

ويطلب الأطباء هذا التحاليل عادة لتحديد أسباب أعراض غير مبررة، مثل حالات الضعف العام أو الحمى أو الشعور بالإرهاق والتعب، وبشكل عام يطلب الأطباء إلى تحليل CBC كفحص روتيني للمريض.

نتائج اختبار ‏CBC

عند إجراء أي شخص لاختبار ‏CBC، ينتظر بصورة كبيرة نصيحة ‏الأطباء، حول تلك النتائج للاطمئنان على صحته، وإذا كان يمر بأي ‏حالة صحية سيئة أم لا، أو يمكنه الإطلاع على الملاحظات المدونة ‏في مركز التحاليل الذي أجرى له الاختبار.‏

ولكن يمكنه أيضا الاطمئنان، إذا ما شاهد تلك النتائج، بحسب ‏”موقع ميديسن نت” الطبي المتخصص، وجاءت تلك النتائج على ‏النحو التالي:‏

• عدد خلايا الدم البيضاء

من 4300 إلى 10800 خلية لكل ميلليمتر مكعب

• العدد التفاضلي لخلايا الدم البيضاء

ينبغي أن يكون العدد التفاضلي لخلايا الدم البيضاء موزعا بين ‏الخلايا المحببة، والخلايا الليمفاوية، والخلايا الوحيدة، ‏والحمضات، والخلايا القاعدية.‏

• عدد خلايا الدم الحمراء

من 4.2 إلى 5.9 مليون خلية دم حمراء لكل سنتيمتر

• عدد الصفائح الدموية

من 150 ألف إلى 400 ألف خلية صفائح دموية لكل سنتيمتر

هل يخضع الأطفال لفحص CBC؟

لا يتعلق إجراء تحليل CBC بعمر محدد إذا يمكن إجراءه للأطفال والبالغين على حد سواء، بل يطلبه الأطباء للأطفال عادة لمعرفة ما يحدث داخل أجسادهم خاصة وأنهم في الغالب لا يستطيعون تحديد الشكوى.

ويساعد هذا التحليل الأطفال الذين يعانون من ضعف عام، أو خمول ويمكن الأطباء من وصف الأدوية الخاصة بهم.

ويتم إجراء التحليل للصغار بنفس طريقة الكبار، أما في حالة الأطفال الرضع، عادة ما يتم الحصول على عينة التحليل من كعب الطفل، إذ تقوم الممرضة بتعقيم كعب الطفل ووخزه بإبرة صغيرة والضغط على الكعب برفق وجمع الدم في أنبوب الاختبار.

ماذا تفعل وأنت ذاهب لإجراء هذا التحليل؟

عادة لا يطلب منك االطبيب أي استعدادات لإجراء هذا التحليل، فلا تذهب إلى هذا التحليل وأن صائم إذا كنت ستجري هذا الاختبار فقط، لكن يمكن أن يطلب منك الطبيب الصيام إذا كنت ستقوم بإجراء أكثر من تحليل معه.

يرى الأطباء أن إجراء تحليل CBC سواء في حالة الصيام أو الفطار لا يؤثر على نتيجته.

كل ما عليك وأنت ذاهب لإجراء هذا التحليل هو أن ترتدي ملابس بكم واسع ليتمكن عامل المختبر أو الممرض من ثني الكم وسحب الدم الوريد، وعادة ما يقوم بسحب هذه العينة من المرفق، أو مؤخرة اليد.

يمكن أن تظهر في مكان الإبرة كدة طفيفة، لكن لا تقلق فإنها ستختفي بعد يوم أو يومين.

نصيحة مهمة بعد ظهور نتيجة تحليل CBC

تظهر نتيجة تحليل صورة الدم او تحليل CBC بعد دقائق من سحب العينة، وغالبية المرضى أو أقاربهم يسارعون إلى الإنترنت فور ظهور نتائج التحاليل، لمعرفة ما ذا تعنيه المصطلحات الطبية المكتوبة في نتائج التحاليل، لكن أحرص على ألا تفعل ذلك، وأذهب إلى الطبيب وأعرض عليه نتيجة التحليل، فبالإضافة إلى أن الإنترنت ليس مصدر طبي ثقة، تختلف كل حالة عن أخرى، فالطبيب ينظر إلى التحاليل إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بالسن والأعراض وغيرها.

الأسئلة الشائعة حول تحليل CBC

هل تحليل CBC يكشف الأمراض المميتة؟

هناك دراسات علمية تقول إن تحليل CBC لم يكشف جميع الأمراض، ولكن يمكنه أن يكشف سرطان الدم، وسرطان النخاع الشوكي، وليس جميع السرطانات.

ماذا يكشف تحليل صورة دم CBC للحامل؟

عند طلب إجراء تحليل صورة الدم الكاملة بشكل متكرر أثناء الحمل، نجد أن ذلك يأتي للاطمئنان على حالة الأم والجنين، وقياس نسبة الهيموجلوبين، ومعالجة الأنيميا، وكذلك لمعرفة حالة المناعة لدى الأم عن طريق قراءة عدد كريات الدم البيضاء، ومعرفة حالة الصفائح الدموية المهمة، إن كانت الأم مقبلة على ولادة قيصرية.

المصدر: سبوتنيك