انفوغراف | العمليات الأمنية للحشد الشعبي من العام 2020 الى العام 2021

تحت عنوان “العمليات الامنية للحشد الشعبي من 2020 الى 2021″، اصدرت هيئة الحشد الشعبي انفوغرافاً عن عمليات الحشد الشعبي ما بين العامين 2020 و 2021. وتضمن الانفوغراف مجموع العمليات الامنية التي نفذها الحشد الشعبي خلال العامين 2020 و 2021 ومنها:
– عمليات أبطال العراق الرابعة نصر السيادة
– عمليات تأمين ديالى وكركوك
– عمليات عسكرية بجزيرة كنعوص
– عمليات أمنية في جبال مكحول
– عمليات تأمين الطارمية
– عمليات الفتح المبين لتأمين الصحراء الغربية
– عمليات ثأر الشهداء الأبرار
وعمليات أخرى
ولكل عملية نتائج متميزة وجيدة أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار من طريق ملاحقة العناصر الإرهابية والخلايا النائمة وتأمين مساحات واسعة.
المصدر: الحشد الشعبي