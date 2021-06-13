وزارة الـصـحـة الـلـبـنـانـيـة: تسجيل 81 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2021 - 21:26
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وزارة الصحة العامة: أكثر من 22 ألف شخص تلقوا اللقاح ضمن ماراتون فايزر الذي أقيم منذ صباح الأحد
وزارة الصحة العامة: تسجيل 81 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
عائلة الأسير يحيى سكاف: عودة العميل غضبوني وإخلاء سبيله من دون محاكمة يعد إساءة لدماء الشهداء والأسرى والجرحى
البطريرك بشارة الراعي يدعو الدولة إلى التحرك نحو الدول الشقيقة والصديقة والتفاوض معها لمساعدة لبنان اليوم قبل غد
الراعي: الحلول موجودة وسبل الإنقاذ متوافرة لكن هناك من يمنعون تنفيذ الحلول كما يمنعون تأليف الحكومة
اجتماع لاتحاد بلديات شرق بعلبك بحضور النائب ابراهيم الموسوي للبحث في أزمة شح المحروقات في البقاع
اتحاد بلديات شرق بعلبك يناشد الدولة والوزارات المعنية لإيصال الحصص الكافية من البنزين والمازوت بالأسعار الرسمية
الموسوي: تكتل نواب بعلبك الهرمل وقيادتا حزب الله وحركة أمل حريصون على متابعة هذا المطلب الحيوي لحل المشكلة بأسرع وقت
الكنيست الصهيوني يعقد جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة والتصويت عليها
نفتالي بينت: نحن أمام تحد يظهر جليا في الشارع وهو الانقسام الحاصل الذي يظهر داخل مبنى الكنيست
بينت: "إسرائيل" لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وسيكون لها حرية العمل الكاملة لذلك والعودة الى الاتفاق النووي خطأ
بينت: إذا اختارت حماس اللجوء الى العنف ضدنا ستصطدم بجدار حديدي والهدوء سيؤدي الى تخفيض العنف وإنهاء النزاع
نتنياهو: سنسقط حكومة اليسار بأسرع مما يتخيل الكثيرون
نتنياهو: مهمتنا منع قيام دولة فلسطينية تهدد أمننا ووجودنا حيث يعمل الأمريكيون لتجميد الاستيطان
نتنياهو: ليس لدى نفتالي بينت القدرة والخبرة ليعلن معارضة حقيقية أمام الأمريكيين في قضايا تهدد وجودنا
حركة حماس: ليكن يوم الثلاثاء القادم يوم نفير ورباط نحو المسجد الأقصى ويوم غضب وتحد للمحتل
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في فلسطين: يوم الثلاثاء المقبل سيكون يوم غضب فلسطيني عارم في كل أنحاء فلسطين
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية: لتنتفض فلسطين كلها نصرة للقدس وحماية لها ولأحيائها وللمسجد الأقصى المبارك
قوات الإحتلال تواصل اعتداءاتها وقامت بعملية هدم ومصادرة خيام سكنية لعائلات بدوية قرب قرية الطيبة شرق رام الله المحتلة
مستوطنون يهاجمون بالحجارة مركبات الفلسطينيين في منطقة جمجوم بين بلدتي نحالين والجبعة غرب بيت لحم
تظاهرة حاشدة قرب السفارة الاسرائيلية في لندن رفضاً لجرائم الإحتلال وتضامناً مع الشعب الفلسطيني
البيان الختامي لقمة مجموعة السبع: التعهد بالتصدي للتغير المناخي عبر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للنصف بحلول 2030
مجموعة السبع: ندعو الصين الى التعاون في تحقيق شفاف وعلمي في مرحلته الثانية بشأن مصدر كوفيد-19
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
مرسوم حكومي روسي: ترشيح رئيس الوزراء الفرنسي الاسبق فرنسوا فيون لعضوية مجلس إدارة "زاروبيجنفت" الحكومية الروسية للنفط
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الباكستانية: مقتل 20 شخصا على الأقل واصابة 50 آخرون جراء انقلاب حافلة وسقوطها في واد جنوب غرب البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأف بي آي: العملية العالمية الضخمة سمحت بإنقاذ 100 شخص من "تهديدات تطال حياتهم"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة تنظم ماراتون فايزر لمن هم فوق 60 عاماً يوم الأحد المقبل في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزارة الـصـحـة الـلـبـنـانـيـة: تسجيل 81 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 2 ساعة
13 June، 2021
عاجل
كورونا في لبنان
وزارة الصحة العامة
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