الاحتلال يسمح لمستوطنيه بـ”اقتحام” الأقصى

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحد، بالسماح للمستوطنين الإسرائيليين بـ “اقتحام” المسجد الأقصى في القدس المحتلة. وقال عومر بارليف الذي من المقرر ان يتولى وزارة الامن الداخلي، في تصريح صحفي، إن “هذه السياسة لن تتغير”، مدعيًا أن هذه الاقتحامات مرتبطة بالتزام ما وصفهم بـ”الزوار” بالقواعد والاتفاقيات مع الوقف الأردني.

وفيما يتعلق بتنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية، أشار إلى إنه يثق بالمفوض العام لشرطة الاحتلال وأنه ليس لديه أي شك في أنه سينجح في ضوء تجربته للأزمات الأخيرة من تعلم الدروس، وتحديد الكيفية اللازم اتباعها لمنع تدهور الأوضاع، على حد تعبيره.

يُشار إلى أن حكومة الاحتلال قررت الأسبوع الماضي تأجيل مسيرة الاعلام التي ينظمها مستوطنون احتفاءً باحتلال القدس كاملة عام 1967، إلى يوم الثلاثاء، خشية تصعيد الأوضاع وعودة التصادمات والاشتباكات.

المصدر: فلسطين اليوم