“الجهاد”: لا خيار أمامنا سوى حماية القدس وإفشال كل محاولة للنيل منها

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش أن “ما يقوم به الشباب الثائر بالقدس والضفة الغربية بإسناد من المقاومة الباسلة في غزة سيعيد تموضع القضية الفلسطينية كقضية تحرير واستعادة حقوق في مواجهة احتلال صهيوني يغتصب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

وقال البطش السبت إن “الوحدة والتلاحم الوطني أساس الانتصار وأن نموذج جنين هو تجسيد لهذا الخيار”، وأضاف ان “محاولات فرض الهوية اليهودية على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية هي محاولات فاشلة يائسة من اليمين المتطرف الذي بات يسيطر على القرار ويشعر بأن المشروع الصهيوني برمته في خطر حقيقي”.

ودعا البطش “الشباب الثائر في القدس والضفة الباسلة والصامدين في كل مكان للنفير كل في خندقه لحماية الأقصى من أي محاولة للمس به يوم الثلاثاء القادم”، واضاف “القدس مسرى الرسول ولا خيار أمامنا سوى حمايتها وإفشال كل محاولة للنيل منها”.

المصدر: فلسطين اليوم