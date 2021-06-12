ماذا يحدث لجسمكم إذا مشيتم 10 آلاف خطوة يوميًا؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2021 - 07:20

ماذا يحدث لجسمكم إذا مشيتم 10 آلاف خطوة يوميًا؟

منذ 6 mins 12 June، 2021
Walking Sport11
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

علق مدرب رياضة الجري والتدريب البدني، الروسي يفغيني شوفاكين، على المقولة الشائعة عن ضرورة المشي 10 آلاف خطوة يوميا.
وقال شوفاكين في لقاء مع “سبوتنيك”، “10 آلاف خطوة أي ما يعادل 7,8 كيلومتر، هو رقم جيد لكن لم يتم إثباته علميا. وبالنسبة للبعض وبالاعتماد على مستوى صحتهم، يعتبر رقما صغيرا، وبالنسبة لآخرين فيعتبر رقما كبيرا”.
وأضاف شوفاكين” المشي5 آلاف خطوة يوميا يتوافق مع الحد الأدنى لمدى الضغط على القلب والمفاصل والعمود الفقري. وهو ما يعادل حوالي 40 دقيقة من المشي، ويمكن تقسيمها على 20 دقيقة صباحا ومثلها مساء، في حال عدم معاناة الشخص من أمراض خطيرة”.
ووفقا للمدرب من الممكن زيادة 5 آلاف خطوة جديدة في حال تمتع الشخص بصحة سليمة، ومن فوائد المشي خفض ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويعود ذلك لخسارة السعرات الحرارية وخاصة في حال المشي السريع.
ونصح شوفاكين، بممارسة المشي الاسكندنافي، الذي يتم بإستخدام عصي المشي، لأن ذلك يسهم بتحريك عضلات الذراعين والظهر ويخفف من الضغط على المفاصل.

المصدر: سبوتنيك

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