انتصار ايار وسيف القدس بوصلة التضامن العربي في بيروت

في عيد المقاومة والتحرير وانتصار المقاومة في فلسطين في معركة سيف القدس زار لبنان وفد من شخصيات سياسية وحزبية عربية تضمن اكثر من ثلاثين شخصية سياسية وحزبية وبرلمانية قادمين من اثنتى عشرة دولة عربية وذلك لتقديم التهنئة في الانتصارين التاريخيين للمقاومة في لبنان وفلسطين .

وقد زار الوفد المؤلف من دول سوريا مصر والسودان وموريتانيا وتشاد وتونس والمغرب والاردن وفلسطين واليمن والبحرين والسعودية على المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لتقديم التهنئة بالانتصارين والتأكيد على الوقوف الى جانب لبنان حكومة وشعبا في مواجهة الغطرسة الأمريكية وكسر العقوبات المفروضة على لبنان، كما قام الوفد بزيارة روضتي الشهيدين والحوراء حيث وضع اكاليل الزهور على اضرحة الشهداء وقراة الفاتحة مختتما نشاطه بلقاء ممثلي الاحزاب والقوى السياسية الوطنية والاسلامية.





المصدر: بريد الموقع