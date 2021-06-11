“القومي”: قرار سلطات الاحتلال بمنع تلفزيون فلسطين من القيام بمهامه بالقدس هو عمل إرهابي بامتياز

دان الحزب السوري القومي الاجتماعي “الإرهاب الصهيوني بكل أشكاله”، واكد ان “قرار سلطات الاحتلال بمنع تلفزيون فلسطين من القيام بمهامه في العاصمة الفلسطينية القدس هو عمل إرهابي بامتياز ويندرج في سياق مخطط تهويد القدس”.

ولفت القومي الى أن “قرار سلطات الاحتلال هو جريمة موصوفة وهدفه التعمية على الانتهاكات العنصرية والاعتداءات الإرهابية التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا في القدس وكل فلسطين”، وأشار إلى أن “منع وسائل الإعلام من أداء رسالتها هو انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تكفل حرية الإعلام، ما يستدعي تحركا فوريا من قبل ما يسمى المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومجالسه لوقف هذا الإرهاب الصهيوني الذي يمهد للمزيد من جرائم الإحتلال العنصرية بحق أبناء شعبنا في فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام