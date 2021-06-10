مصرف لبنان: سنتابع منح أذونات للمصارف لفتح اعتمادات استيراد محروقات

أعلن مصرف لبنان في بيان الخميس انه “سيتابع منح أذونات للمصارف لفتح اعتمادات استيراد محروقات، شرط عدم المس بالتوظيفات الإلزامية”. ودعا “المسؤولين الى اتخاذ التدابير اللازمة كون ذلك ليس من صلاحيته”.

هذا الموقف جاء بعد اجتماع في مصرف لبنان ضم الى حاكم المصرف رياض سلامة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وتابع البيان ان “الوزير أكد ان كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال العام 2021 وحتى تاريخه تمثل زيادة بحدود 10% عن الكميات المستوردة خلال نفس الفترة من العام 2019 ، علما أن الوضع كان طبيعيا وحركة الاقتصاد بشكل عام كانت أفضل حالا من هذا العام”.

وتابع البيان “رغم الحملات الممنهجة والتي تفيد أن مخزون الشركات المستوردة أصبح غير متوفر، فإن معالي الوزير أكد وجود 66 مليون ليتر بنزين في خزانات الشركات المستوردة و109 مليون ليتر مازوت ، هذا بالإضافة الى الكميات المتوافرة لدى محطات التوزيع وغير المحددة مما يكفي السوق اللبناني لمدة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين”.

وأشار البيان الى أن “شركة مدكو استحصلت على موافقة مصرف لبنان للاعتمادات المقدمة من قبل مصرفها منذ أكثر من شهرين من أجل استيراد شحنتي محروقات بقيمة اجمالية قدرها 28 مليون دولارا أميركيا، ولم يتم إفراغ الكميات حتى تاريخه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام