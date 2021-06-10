الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد: جنين تتصدر قائمة المجد وهي تقدم شهداءها الأبطال الذين ارتقوا فجراً وهم يدافعون عن أرضها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2021 - 08:54

الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد: جنين تتصدر قائمة المجد وهي تقدم شهداءها الأبطال الذين ارتقوا فجراً وهم يدافعون عن أرضها

منذ 23 mins 10 June، 2021
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