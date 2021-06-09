“ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” نعى الشهيد حسين بركات الذي قضى بسجون النظام البحريني

نعى “ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير” في بيان له الاربعاء الشهيد البحريني والمعتقل السياسي في سجون النظام الشاب حسين عيسى أحمد بركات( ٤٨ عاما) من بلدة الديه، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا في سجن جوّ المركزي- مبنى 12 وتعرّضه للإهمال الطبيّ المتعمّد من قبل السلطات الحاكمة.

وقال البيان “️لقد غُيّب شهيدنا المجاهد حسين بركات في السجون منذُ العام 2015، بيد أنّهُ كان من الثّائرين في وجه الظلم الخليفيّ منذُ انتفاضة الكرامة في تسعينيّات القرن الماضي”، وتابع “الشهيد كان في ركب الشباب المؤمن المناهض للظلم والطغيان، وأفنى أكثر من ٢٥ عامًا من حياته في طريق ذات الشوكة، ليتوّج مسيرته الجهاديّة الحافلة بالعطاء بوسام الشهادة”.

وأضاف البيان “نهنئ الشهيد المجاهد على هذه الخاتمة السعيدة، ونعزّي أنفسنا وأهله وذويه ومحبّيه بفقده الأليم”.

المصدر: بريد الموقع