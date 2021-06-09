التحكم المروري:اعادة فتح السير على تقاطع فردان #بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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June 9 2021 - 19:46
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الأمين العام لحزب الله: نتطلع إلى اليوم الذي ستبث فيه المنار أخبارها من داخل المسجد الأقصى ومن قلب القدس
السيد نصرالله: القوى التي تتحدث عن انتخابات مبكرة فلتتفضل وتؤلف حكومة والانتخابات المبكرة ليست حلا بل ملهاة ومضيعة للوقت
السيد نصرالله: معلوماتنا أن الدواء موجود في المستودعات والمعدات الطبية والمواد الغذائية والمحتكرون يسرحون ويمرحون
السيد نصرالله: إذا استمرت أزمة المحروقات نحن حزب الله سنذهب الى ايران وسنشتري بواخر المحروقات وسنجلبها الى مرفأ بيروت
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب يهنئ قناة المنار في الذكرى الثلاثين لتأسيسها
الشيخ الخطيب: نتمنى للقناة دوام العطاء في الاعلام المقاوم إلى جانب الشعوب المظلومة وإلتزام الموضوعية وحمل هموم المواطنين
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: قناة المنار ما زالت وفية لعهد قطعته بأن تبقى صوت المقاومة وفلسطين وهي شريكة الانتصارات
وزارة الصحة العامة: 139 إصابة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
لقاء في منزل النائب جبران باسيل ضمه والحاج حسين الخليل والحاج وفيق صفا والنائب علي حسن خليل بحث التطورات الحكومية
رئيس مجلس النواب نبيه بري يوجه رسالة شكر إلى رئيس الحكومة العراقية بعد مصادقة حكومته على دعم لبنان بالنفط الخام
الرئيس بري: أتوجه بالشكر الجزيل للعراق رئيساً وحكومة ومجلساً وشعباً متمنين لكم المزيد من التقدم والاستقرار والازدهار
مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي يستقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا في زيارة تعارف
وزير الصناعة عماد حب الله للمنار: الاتفاق مع شركات الاسمنت يلزمها تسليم مادة الترابة بسعر لا يزيد عن 800 الف ليرة للطن
حب الله: كل من يزيد الأسعار عن السقف المحدد هو محتكر ويجب على المواطن عدم الخضوع للتجار المحتكرين
ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا: نناشد الرؤساء الثلاثة التحرك من أجل حل أزمة البنزين خصوصاً مع نفاد الكميات المخزنة
المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم - مدارس المهدي ومستشفى السان جورج يوقعان بروتوكول تعاون في مجالات التدريب والتأهيل
إعلام العدو: الطاقم الوزاري المصغر يقرر تثبيت "مسيرة الأعلام" في القدس على أن تجري الثلاثاء المقبل والشرطة ستحدد مسارها
مراسل المنار: مجموعات كبيرة من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال
الوفاق البحرينية: استشهاد المعتقل السياسي حسين بركات في سجون النظام بسبب اهمال السلطات في ظلّ تفشي فيروس كورونا
جمعية الوفاق: العشرات من المعتقلين السياسيين ينتظرون الموت بسبب رفض النظام الإفراج عنهم
خبراء صحيون في البرازيل يحذرون من موجة ثالثة لوباء كورونا اشد من سابقتيها نتيجة بطء عملية التطعيم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين: المنار كانت على مدار عمرها صوتا ومنبرا للمقاومة وقناة لفلسطين وقضيتها الوطنية
وزارة الصحة العامة: 173 إصابة و5 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
الحكومة العراقية تصادق على زيادة دعم لبنان بالنفط الخام من 500 ألف طن الى مليون طن
إعلام العدو: الطاقم الوزاري المصغر يقرر تثبيت "مسيرة الأعلام" في القدس على أن تجري الثلاثاء المقبل والشرطة ستحدد مسارها
متحدث القوات المسلحة اليمنية: سنبث خلال أيام فيلما وثائقيا يكشف جزءا من التدخل الإسرائيلي في بلادنا وأسرارا أخرى
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الأف بي آي: العملية العالمية الضخمة سمحت بإنقاذ 100 شخص من "تهديدات تطال حياتهم"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة تنظم ماراتون فايزر لمن هم فوق 60 عاماً يوم الأحد المقبل في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السوداني والأثيوبي في منطقة باسندة الحدودية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري:اعادة فتح السير على تقاطع فردان #بيروت
منذ 12 mins
9 June، 2021
فردان
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