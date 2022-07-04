الوكالة الوطنية للإعلام :قطع السير في فردان احتجاجا على ارتفاع اسعار الاتصالات وتردي الاوضاع المعيشية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2022 - 19:58
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إعلام العدو: سلاح الجو واجه صعوبة كبيرة في إسقاط طائرتين من أصل الطائرات الثلاث التي أطلقها حزب الله باتجاه حقل كاريش
إعلام العدو: سلاح الجو أطلق صاروخا نحو إحدى الطائرات ولم يصبها بعدها تقرر تفعيل منظومة باراك والتعامل مع الطائرتين
رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله: لبنان لن يتنازل عن ثروته النفطية ويملك الأسباب التي تمكنه من الحفاظ على حقوقه السيادية
المكتب السياسي لحركة امل: التمسك بوحدة الموقف اللبناني من قضية ترسيم الحدود البحرية والإصرار على الاستفادة الكاملة منها
المكتب السياسي لحركة امل: الإسراع في البدء بعمليات التنقيب في البلوك رقم 9 والضغط على الشركات الملتزمة بهذا الاتجاه
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي: الأمور إيجابية على صعيد تشكيل الحكومة التي ستستكمل ما بدأته الحكومة الحالية
المكتب الإعلامي لوزير المال: تم تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان
دورية من مديرية مخابرات الجيش اللبناني تحبط عملية تهريب أشخاص عبر البحر في منطقة القلمون_طرابلس بواسطة مركب
دورية مخابرات الجيش تضبط على متن المركب كمية من المازوت وحوالى 30 سترة وغالونات مياه وأغراضاً شخصية
وزير المهجرين: الدولة السورية تمد يدها للتعاون في ملف النازحين وخطة الدولة اللبنانية تقوم على إعادة 15 الف نازح شهريا
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1079 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في لبنان خلال الساعات الماضية
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي: على واشنطن اتخاذ قرار واضح بشأن الالتزام بمتطلبات التفاوض والاتفاق النووي
السيد رئيسي: قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدنا دليل على التناقض بين السلوك الأميركي والأوروبي وجهود التوصل لاتفاق
الخارجية الأمريكية: المحققون لم يتمكنوا من التوصل لنتيجة نهائية بعد تحليل جنائي مفصّل للمقذوف الذي قتل شيرين أبو عاقلة
وزير العدل الفلسطيني: بدون مطابقة الرصاصة مع الندقية التي أطلقت النار على شيرين يبقى التحقيق ناقصاً
خارجية العدو: زعماء من الجالية اليهودية الأميركية في الرياض لبحث التعاون مع منظمات إسلامية في سابقة هي الأولى من نوعها
مراسلو قنوات إسرائيلية يجولون في السعودية وسط ترجيحات بمرافقتهم لقيادات أمنية صهيونية تزور المملكة
الرئيس الروسي: الوحدات العسكرية يجب أن تنفذ مهامها في أوكرانيا وفق الخطط المعتمدة سابقا كما حصل في لوغانسك
وزيرة الخارجية البريطانية: يجب محاسبة روسيا على الأضرار التي تسببت بها في أوكرانيا
الاستخبارات البريطانية: القوات الروسية أحرزت تقدما داخل وحول مدينة لوغانسك مع احتدام القتال هناك منذ أسبوع
الوكالة الوطنية للإعلام :قطع السير في فردان احتجاجا على ارتفاع اسعار الاتصالات وتردي الاوضاع المعيشية
منذ 2 ساعة
4 July، 2022
فردان
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قطع السير في فردان احتجاجا على ارتفاع اسعار الاتصالات وتردي الاوضاع المعيشية
التحكم المروري:اعادة فتح السير على تقاطع فردان #بيروت
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