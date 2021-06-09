المانيا: نحن بحاجة للولايات المتحدة وروسيا لنزع السلاح النووي

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء أن “بلاده تدعم الجهود المبذولة لتطوير حلول جديدة في السياسة الدولية لنزع السلاح وتتوقع أن يناقش زعيما الولايات المتحدة وروسيا جو بايدن وفلاديمير بوتين، هذا الموضوع”.

وقال ماس “نحن أخبرنا زملاءنا الأميركيين، أنه إذا وصل الأمر إلى قمة بايدن وبوتين فإن قضية نزع السلاح من الضروري أن تكون على جدول أعمال المحادثات”، وتابع “نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة وروسيا عندما يتعلق الأمر بنزع السلاح النووي”.

وأضاف ماس أن “ألمانيا تدعم كل ما هو موجه نحو وضع اتفاقيات جديدة في مجال نزع السلاح التي لم تكن موجودة في السنوات الأخيرة”، وأمل أن “تعود سياسة نزع السلاح إلى الحياة الدولية مع وصول الإدارة الأميركية الجديدة وأن تتخذ قرارات جديدة في هذا المجال في السنوات المقبلة”.

المصدر: سبوتنيك