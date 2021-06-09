ايران تبدأ التطعيم بلقاح محلي مضاد لكورونا خلال 10 أيام

اعلن المتحدث بأسم اللجنة الوطنية الايرانية لمكافحة كورونا، علي رضا رئيسي ان التطعيم بلقاح”كوف ايران بركت” المحلي سيتم في غضون 10 أيام.

واوضح رئيسي في حديث، ان خمس شركات ايرانية تنشط حاليا في انتاح لقاحات مضادة لكورونا ، متوقعا ان يبدأ التطعيم بلقاح “كوف ايران بركت” في غضون 10 ايام، وقال: في المرحلة الاولى سيتم تطعيم مليون جرعة من اللقاح للفئات المستهدفة.

واشار الى أن 70 % من الاشخاص بحاجة إلى التطعيم لكسر سلسلة انتشار الفيروس، موضحا ان الهدف من التطعيم هو تقليل الوفيات.

وتابع المتحدث بأسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: خلال الأشهر السبعة المقبلة، سيتم تطعيم جميع الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى من التطعيم ضد كورونا، وإذا لم نسع لإنتاج لقاحات محلية، فلن تسمح لنا الدول الأجنبية بسهولة ببيع اللقاحات، وحديث العالم اليوم عن حقوق الإنسان وأشياء من هذا القبيل ليس أكثر من مبالغة.

واشار رئيسي الى الظلم على الساحة الدولية في توزيع اللقاحات، وقال : ان كندا واميركا والدول الأوروبية اشترت اللقاحات أكثر من ثلاثة أضعاف سكانها، واستخدمت 5 دول 84٪ من اللقاحات المنتجة في العالم.

واضاف: يتم تخزين أكثر من مليوني لقاح في اميركا والعديد من الدول الأوروبية، ويوشك تاريخ انتهاء صلاحيتها على الانتهاء، بينما في بعض البلدان الفقيرة يبلغ متوسط التطيعم 25 لقاحا في اليوم.

واردف يقول : لدى السود أعلى حصيلة للوفيات في الولايات المتحدة، وللبيض امكانيات علاجية أكثر بكثير.

واوضح مساعد وزير الصحة الايراني ان الظلم على الساحة الدولية كبير لدرجة أن اميركا لم تسمح لحليفتها كندا ببيع اللقاح حتى اكتمال التطعيم في الولايات المتحدة، ومن ثم صدرت اللقاح لكندا بعد التأكد من تطعيم جميع مواطنيها.

واكد رئيسي ان انتاح لقاح مضاد لكورونا يعد أمرا حيويا، وقال: وفقا للاتفاق بين إيران وشركة كوفاكس (التابعة لمنظمة الصحة العالمية)، كان من المفترض أن تسلم هذه الشركة 16.8 مليون لقاح لإيران حتى الآن، تم تسليم 2 مليون منها فقط.

المصدر: وكالة فارس