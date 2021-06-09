الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 9 2021 - 00:30

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي من اتجاه الأجواء اللبنانية (سانا)

منذ 43 mins 8 June، 2021
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