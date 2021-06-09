غسان بن جدو عن قناة المنار:تحمل مشروع المقاومة بامتياز وبجدارة

كتب الاعلامي غسان بن جدو عن قناة المنار “قناةٌ حفرت اسمها بالدم والنضال والقوة والصبر.. قناة تحمل مشروع المقاومة بامتياز وبجدارة.. المنار هي عنوان الارض التي انبتت خصوبة الكرامة والشرف..هي عنوان البيئة, ولاّدة رجال الشهامة والشجاعة.. المنار هي صوت التحرير وصدى الانتصارات في معارك الوجود والصمود..المنار هي شاشة العرب حين احتاجوا منبراً يصدح باسم العنفوان في زمن الخذلان والتّخذيل.. هي مرآة المسلمين حين بحثوا عن وحدة خياراتٍ لا فتن التقسيمات العرقية والقومية الكاذبة.. المنار صوت الإعلام الراسخ في جذور الوعي، وهي تواجه ظلم الترهيب والإقصاء وظلام الارهاب ورعاته..”المنار” هي قناة فلسطين، كل فلسطين، من بحرها الى نهرها.. “الميادين” تُحيّي قناة المنار بحبٍ وتقديرٍ واعترافٍ لها بجميل تأسيسِ إعلامٍ عربيٍ مقاومٍ يعتز بسموّه”.

واضاف”للمنار الحبيبة وأبنائها الأعزاء، من القلب: كل الحب والاحترام”.

المصدر: غسان بن جدو