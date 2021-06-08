تهنئة مقدمة من المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين الى قناة المنار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2021 - 22:56

تهنئة مقدمة من المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين الى قناة المنار

منذ 1 ساعة 8 June، 2021
لجان المقاومة في فلسطين
لبنان

بسم الله الرحمن الرحيم
تهنئة مقدمة من المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين الى قناة المنار .

المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري الوية الناصر صلاح الدين يهنئ الاخوة الزملاء في قناة المنار بمناسبة الذكرى السنوية” الثلاثون” لانطلاقتها الميمونة.

يتقدم المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري الوية الناصر صلاح الدين ممثلا بمديره” الاخ محمد البريم” ابومجاهد” الى الاخوة والزملاء الاعلاميين في قناة المنار بمناسبة الذكرى السنوية”الثلاثون” لانطلاقتها الميمونة، هذه الانطلاقة التي أسست الاعلام المقاوم في محور المقاومة وكانت على مدار عمرها البهي صوتا ومنبرا للمقاومة والعزة والكرامة والعنفوان والانتصار وكانت دوما قناة لفلسطين وقضيتها الوطنية وقناة العرب والمسلمين وقناة الخبر الصادق وكان مراسلوها وكافة العاملين بها جنودا مجهولون عملوا دائما على نقل الحقيقة وفضح جرائم العدو الصهيوني الغاصب وهزائمه المتلاحقة.

كل عام والمنار المقاتلة المقاومة بخير ..كل عام وادارة المنار وكافة كوادرها وطواقمها بالف خير .

كل التحية لارواح شهداء المنار الذين ارتقوا وهم يرسمون صور النصر  وهزيمة الكيان الزائل بكاميراتهم واقلامهم واصواتهم النابضة بالمقاومة .

تهانينا القلبية والاخوية الصادقة والخالصة لكل من ساهم في تطور وتقدم هذه الفضائية المقاتلة .

اخوكم/ محمد البريم” ابومجاهد” مدير المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين.
الثلاثاء 8 يونيو/حزيران 2021م الموافق27 شوال لعام 1442هجرية

المصدر: المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين

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