فوج اطفاء بيروت سيطر على حريق مبنى سكني في الجميزة بعد اخلائه من السكان

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أن “عناصر فوج اطفاء بيروت عملوا على اخماد حريق شب حوالي الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم في منطقة الجميزة خلف كنيسة مار انطونيوس، بناية الزغبي في الطابقين الأول والثاني، بالاضافة الى مستودع صغير عائد للشقة يحتوي على لوحات رسومات خشبية، وعلى مقربة من الشقة المذكورة يوجد خزانات مازوت تم تأمينهم.

وكان رجال الفوج قد قاموا بإخلاء المبنى من السكان ومعالجة بعض الاصابات الطفيفة ميدانيا بالتزامن مع عملية اخماد ومحاصرة النيران، لمنع وصولها الى الطوابق العليا والمحلات المجاورة. و لا يزال رجال الفوج يعملون على تبريد المكان وتأمينه منعا لتجدد النيران”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام