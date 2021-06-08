هنية يصل القاهرة على رأس وفد من حماس للقاء مسؤولين مصريين قبل اجتماع للفصائل الفلسطينية

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية إلى القاهرة الثلاثاء،، على رأس وفد من الحركة قبيل اجتماع مزمع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة.

وبحسب بيان صادر عن الحركة، “وصل الأخ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ووفد من قيادة الحركة، إلى القاهرة تلبية لدعوة من القيادة المصرية لإجراء حوارات في مختلف التطورات السياسية والميدانية، خاصة عقب “معركة سيف القدس”.

ويضم وفد الحركة، بحسب البيان، كلًا من نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، ود. موسى أبو مرزوق، وعزت الرشق، ومحمد نزال، وروحي مشتهى، وحسام بدران، وزاهر جبارين، أعضاء المكتب السياسي.

وأعلن التلفزيون الرسمي المصري قبل أسبوع أنه “تم توجيه دعوة للفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة الأسبوع الجاري للاتفاق على خطوات إنهاء الانقسام [الفلسطيني] ووضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة”.

المصدر: سبوتنيك