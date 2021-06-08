المنار تحتفل بعيدها الثلاثين، والسيد نصر الله يتحدث عصراً في المناسبة

يطلّ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الخامسة والنصف من عصرِ اليوم في الذكرى الثلاثينَ لانطلاق قناة المنار، يتحدث عن دور القناة على امتداد مسيرتها الاعلامية، ويتناول في كلمته التطورات في لبنان والمنطقة.

وتحتفي قناة المنار بعقدها الثالث بشعارٍ جديد وبرمجةٍ خاصةٍ وحملةٍ على مواقعِ التواصل الاجتماعي. وقد أفردت برمجةً خاصةً ترتكزُ على فلاشات ووثائقيات حول مسيرة القناة وانجازات كادرها الاعلامي، على ان يكون اليوم مخصصاً للتغطية المفتوحة وينتهي بإطلالة السيد نصر الله بهذه المناسبة.

وتلقت القناة الكثير من برقيات التهنئة بذكرى انطلاقتها من شخصيات سياسية واجتماعية لبنانية وعربية واسلامية ويتواصل وصول العديد من الوفود المهنئة بعيد المنار.

واطلقت المنار مساء امس هاشتاغ #نبض_الناس_منار امس على مواقع التواصل والذي سرعان ما اصبح الاول في “الترند” كما فتحت باب المشاركة في صفحة تويتر بالمناسبة .