ريابكوف: التوترات في أوكرانيا ستستمر بسبب سياسة واشنطن غير المسؤولة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الثلاثاء، أن روسيا تنطلق من حقيقة أن التوترات في أوكرانيا سوف تستمر بسبب سياسة الولايات المتحدة غير المسؤولة.

وفي تعليقه على المحادثة الأخيرة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال ريابكوف للصحافيين “حتى الآن لم يكن من الممكن أن ندخل في وعي الإدارة الأميركية أنه لا بديل للسير على هذا الطريق، لذلك، ننطلق من فرضية أن التوتر الناتج عن هذا الخط [السياسة الأميركية] سيستمر ؛ ومن وأين ومتى يجتمع على مستوى القادة هذه لحظة ثانوية”.

وأضاف “هذا عنصر لا مفر منه في المحاولات الأميركية الأوكرانية لإظهار درجة عالية من التفاهم المتبادل؛ لا نرى في هذا شيئاً جديداً أو مفاجئاً أو تغييرا في الموقف العام؛ لا يهم متى، وبأي صيغة يلتقي قادة هذين البلدين؛ إن مضمون السياسة الأميركية في الاتجاه الأوكراني واضح بالنسبة لنا؛ هذه السياسة لا تنطوي على عنصر تأثير على كييف من أجل ضمان على الأقل الحد الأدنى من تنفيذ أوكرانيا لمجموعة إجراءات مينسك”.

الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أعلن عقب محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الاثنين، أنه يتطلع للقاء الرئيس الأميركي، لبحث توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، موضحا، أن بايدن قد دعاه لزيارة البيت الأبيض في تموز/يوليو.

المصدر: سبوتنيك