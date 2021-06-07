كركي: الضمان لم ولن يوقف الموافقات الاستشفائية ولا مشكلة في الدخول المبرر

طمأن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاحتماعي الدكتور محمد كركي إلى أن “لا مشكلة في الدخول المبرر إلى المستشفيات”، معلنا “أن الصندوق لم ولن يتوقف عن إعطاء الموافقات، إنما هذا الاجراء من شأنه ضمان استمرار عمل القطاع الاستشفائي والمحافظة على صحة الناس وعدم الدخول غير المبرر الى المستشفيات”.

وأوضح كركي ردا على سؤال للوكالة الوطنية للإعلام عن “البلبلة التي أحدثها ما وصف بالتعميم”، وفيه “أن الضمان أصدر تعميما إلى جميع المسؤولين فيه لوقف اعطاء الموافقات الاستشفائية لكل الحالات غير الطارئة تحت المسؤولية القانونية، أن جل ما طلب في كتاب وجهه اليوم (الاثنين) الى رئيسة الاطباء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو دراسة معمقة للملفات والمعاملات الاستشفائية المقدمة، بغية ترشيد دخول المضمونين المستشفيات من أجل المحافظة على استمرارية عمل القطاع، وبالتالي حماية أمن المواطنين الصحي وعدم اعطاء أي موافقة استشفائية لأي مضمون لا تستدعي حالته دخول المستشفى”.

وأوضح أنه “طلب إلى رئيسة الأطباء في كتابه ضبط الدخول غير المبرر إلى المستشفيات ودوام بعض الأطباء المراقبين في الصندوق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام