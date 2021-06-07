فراس ابيض: الاستهتار والتراخي وعدم الاقبال على التلقيح سيسهل عودة الفيروس

رأى مديرُ مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس ابيض، أن”جهودَ ماراثون لقاح فايزر بالأمسِ في مناطقَ منخفضةِ التسجيل، جديرةٌ بالثناءِ على الرغمِ من الآمالِ التي عُقدت في أن يأتيَ المزيدُ من الناس”.

وفي تغريدةٍ له على تويتر حذّرَ ابيض من أن الاستهتارَ والتراخيَ الحاصلينِ وعدمَ الاقبالِ على التلقيح سيسهلانِ عودةَ الفيروس مشيراً الى أنَ بلداناً أخرى لديها معدلاتُ لقاحٍ أفضلُ من لبنانَ مثلَ بريطانيا، تشهدُ زيادةً كبيرةً في اعدادِ الكورونا بسببِ السلالاتِ الجديدة. وفي سياقٍ منفصل، تطرق أبيض الى الشحِ في الأدوية والمستلزمات الطبية لافتاً الى أن هذا الاسبوعَ سيكونُ حاسماً وأنه بدونِ حلِّ هذه المشكلةِ قد تتوقفُ العديدُ من الخدمات الطبية”.

المصدر: قناة المنار