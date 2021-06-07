اين الامم المتحدة من المعاناة الانسانية المستمرة في اليمن؟.. هذا ما جاء في استطلاع الرأي:

طرح موقع قناة المنار في خانة “شارك برأيك” الاسبوع الماضي استطلاعاً حول دور منظمة الأمم المتحدة تجاه استمرار حصار ومعاناة شعب اليمن:



وجاء الاستطلاع ونسب النتائج على الشكل التالي:

دور الأمم المتحدة تجاه استمرار حصار شعب اليمن :

غائب (89%)

ناقص (8%)

كافٍ (3%)

عدد المشاركين 1500

الغالبية الساحقة من المستطلعين تعتبر ان دور الامم المتحدة ومنظماتها غائب كليا في المتابعة والسعي والضغط لتخفيف الحصار عن الشعب اليمني ومعاناته المستمرة في الحصول على مقومات العيش الاساسية غذائيا وطبيا وخدماتيا وهو الوضع المستمر لسنوات طويلة ، بما يثير اسئلة كثيرة حول هذا الدور وسبب فشله في تحقيق نتائج حقيقية على هذا الصعيد، في وقت يعتبر جزء بسيط من المستطلعين ان هذا الدور موجود لكنه غير كاف.