علي خليل: موقفنا واضح بضرورة الاسراع بإصدار قانون “الكابيتال كونترول”

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل في حديث له من المجلس النيابي بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة “اليوم تقريبا انتهينا من إقرار قانون الكابيتال كونترول في لجنة المال، موقفنا كان واضحا وهو تأييد الوصول الى قانون ينظم عملية التحويل الى الخارج ويحددها وفق القانون وفي نفس الوقت يسمح بتغطية السحوبات للمودعين”.

واوضح خليل “نحن لم يتسن لنا في لجنة المال ان نحصل على أرقام حقيقية من قبل البنك المركزي وجمعية المصارف من أجل ذلك صار هناك جدل حول هذا الموضوع”، وأضاف “ردا على بعض الاعلام الذي من الممكن انه تم تصوير الامر بمنطق المؤامرة في الايام الماضية ان هناك تعطيلا لصدور القانون، اليوم كان موقفنا واضحا كما كان على الدوام وهو الاسراع في إصدار هذا القانون لاكثر من سبب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام