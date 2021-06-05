“الجهاد”: الشعب الفلسطيني لديه القوة والعزيمة للاستمرار ومواصلة السير على طريق التحرير

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين السبت أن “الظروف التي تزامنت مع نكبة حزيران من العجز العربي لن تتكرر”، وأوضحت أن “الفلسطينيين لديهم قوة وإرادة منقطعة النظير ولديهم القوة والعزيمة للاستمرار ومواصلة السير على طريق التحرير حتى كنس الاحتلال عن كل شبر من فلسطين”.

ودعت الحركة في بيان لها “الشعوب العربية قاطبة، بأن تبقى كما عهدناها وكما رأيناها خلال معركة سيف القدس، شريكا وسندا للشعب الفلسطيني حتى يحقق آماله في التحرير والعودة”، وطالبت “الدول العربية والإسلامية لرفض التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وانهاء كل أشكال العلاقة مع العدو، فالذي يعجز عن حماية نفسه من ضربات المقاومة الفلسطينية، حتما سيكون عاجزاً عن حماية حلفائه”.

المصدر: فلسطين اليوم